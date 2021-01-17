Корабель «Арвін» затонув у Чорному морі. Фото: Anadolu Agency

https://racurs.ua/ua/n149114-ukrayinci-opynylysya-na-zatonulomu-bilya-beregiv-turechchyny-korabli.html

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Корабель «Арвін» затонув у Чорному морі — на ньому перебувало 12 людей. Серед них — двоє громадян РФ і десять українців.

Відомо, що жертвами корабельної аварії стали, за різними даними, четверо чи п’ятеро людей, повідомляє Anadolu Agency.

На борту затонулого біля берегів Туреччини суховантажного судна перебувало десять громадян України, шестеро з них врятовано, — йдеться в повідомленні місцевої влади.

Також були опубліковано імена моряків та їхнє громадянство.

Громадяни України:

Рустам Казімов,

Віталій Качур,

Геннадій Кравченко,

Анатолій Савостін,

Сергій Сібільов,

Олександр Перкатий,

Віталій Мережко,

Владислав Затерка,

Владислав Остапенко,

Андрій Мельниченко.

Судновласник затонулого біля берегів Туреччини судна — українська компанія Arvin Shipping LTD, повідомили «Інтерфаксу» в Росморрічфлоті.

Губернатор провінції Бартин повідомив, що за уточненою інформацією суховантаж «Арвін» йшов не під прапором Росії, а під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію, але через погані погодні умови змінив курс і намагався сховатися в порту Бартин.

Високі хвилі створюють перешкоди для рятівної операції. Рятувальники намагаються визволити з морських скель двох членів затонулого суховантажу, сказав губернатор. Також виявили тіла двох загиблих.

Нагадаємо, суховантаж «Арвін» зазнав аварії біля берегів Туреччини. Нині триває рятувальна операція, під час якої турецька сторона задіяла фрегат ВМС.