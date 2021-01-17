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Ракурс
Корабль «Арвин» затонул в Черном море. Фото: Anadolu Agency

Украинцы оказались на затонувшем у берегов Турции корабле

17 янв 2021, 16:03
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Корабль «Арвин» затонул в Черном море — на нем находилось 12 человек. Среди них — двое граждан РФ и десять украинцев.

Известно, что жертвами кораблекрушения у берегов Турции стали, по разным данным, четверо или пятеро человек, сообщает Anadolu Agency.

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза находились десять граждан Украины, шестеро из них спасены, — говорится в сообщении местных властей.

Также были опубликованы имена моряков и их гражданство.

Граждане Украины:

  • Рустам Казимов,
  • Виталий Качур,
  • Геннадий Кравченко,
  • Анатолий Савостин,
  • Сергей Сибилев,
  • Александр Перкатый,
  • Виталий Мережко,
  • Владислав Затерка,
  • Владислав Остапенко,
  • Андрей Мельниченко.

Судовладелец затонувшего у берегов Турции судна — украинская компания Arvin Shipping LTD, сообщили «Интерфаксу» в Росморречфлоте.

Губернатор провинции Бартын сообщил, что по уточненной информации сухогруз «Арвин» шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.


Высокие волны создают препятствия для спасительной операции. Спасатели пытаются вызволить с морских скал двух членов затонувшего сухогруза, сказал губернатор. Также обнаружены тела двух погибших.

Напомним, сухогруз «Арвин» потерпел крушение у берегов Турции. Сейчас идет спасательная операция, во время которой турецкая сторона задействовала фрегат ВМС.

Источник: Ракурс


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