Корабль «Арвин» затонул в Черном море. Фото: Anadolu Agency

https://racurs.ua/n149114-ukraincy-okazalis-na-zatonuvshem-u-beregov-turcii-korable.html

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Корабль «Арвин» затонул в Черном море — на нем находилось 12 человек. Среди них — двое граждан РФ и десять украинцев.

Известно, что жертвами кораблекрушения у берегов Турции стали, по разным данным, четверо или пятеро человек, сообщает Anadolu Agency.

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза находились десять граждан Украины, шестеро из них спасены, — говорится в сообщении местных властей.

Также были опубликованы имена моряков и их гражданство.

Граждане Украины:

Рустам Казимов,

Виталий Качур,

Геннадий Кравченко,

Анатолий Савостин,

Сергей Сибилев,

Александр Перкатый,

Виталий Мережко,

Владислав Затерка,

Владислав Остапенко,

Андрей Мельниченко.

Судовладелец затонувшего у берегов Турции судна — украинская компания Arvin Shipping LTD, сообщили «Интерфаксу» в Росморречфлоте.

Губернатор провинции Бартын сообщил, что по уточненной информации сухогруз «Арвин» шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.

Высокие волны создают препятствия для спасительной операции. Спасатели пытаются вызволить с морских скал двух членов затонувшего сухогруза, сказал губернатор. Также обнаружены тела двух погибших.

Напомним, сухогруз «Арвин» потерпел крушение у берегов Турции. Сейчас идет спасательная операция, во время которой турецкая сторона задействовала фрегат ВМС.