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Корабль «Арвин» затонул в Черном море. Фото: Anadolu Agency
Украинцы оказались на затонувшем у берегов Турции кораблеhttps://racurs.ua/n149114-ukraincy-okazalis-na-zatonuvshem-u-beregov-turcii-korable.htmlРакурс
Корабль «Арвин» затонул в Черном море — на нем находилось 12 человек. Среди них — двое граждан РФ и десять украинцев.
Известно, что жертвами кораблекрушения у берегов Турции стали, по разным данным, четверо или пятеро человек, сообщает Anadolu Agency.
На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза находились десять граждан Украины, шестеро из них спасены, — говорится в сообщении местных властей.
Также были опубликованы имена моряков и их гражданство.
Граждане Украины:
- Рустам Казимов,
- Виталий Качур,
- Геннадий Кравченко,
- Анатолий Савостин,
- Сергей Сибилев,
- Александр Перкатый,
- Виталий Мережко,
- Владислав Затерка,
- Владислав Остапенко,
- Андрей Мельниченко.
Судовладелец затонувшего у берегов Турции судна — украинская компания Arvin Shipping LTD, сообщили «Интерфаксу» в Росморречфлоте.
Губернатор провинции Бартын сообщил, что по уточненной информации сухогруз «Арвин» шел не под флагом России, а под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.
Высокие волны создают препятствия для спасительной операции. Спасатели пытаются вызволить с морских скал двух членов затонувшего сухогруза, сказал губернатор. Также обнаружены тела двух погибших.
Напомним, сухогруз «Арвин» потерпел крушение у берегов Турции. Сейчас идет спасательная операция, во время которой турецкая сторона задействовала фрегат ВМС.
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