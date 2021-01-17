Навального затримали в аеропорту

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Ракурс

Олексія Навального, російського опозиціонера, затримали на паспортному контролі в аеропорту «Шереметьєво» в Москві.

Під час проходження паспортного контролю його попросили пройти з митником. Адвоката не пропустили з ним, Навального забрали. Про це стало відомо з трансляції «Радіо Свобода».

Це мій найкращий день за останні п’ять місяців, попри те, що Німеччина дуже класна країна. Тут мій дім. Я приїхав сюди і я не боюся. Я знаю, що правий, кримінальні справи проти мене сфабриковані, — заявив раніше Олексій Навальний, коли опинився в будівлю аеропорту «Шереметьєво».

Як повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш, поки невідомо, в якому статусі перебуває політик і куди його повели.

Навальний повернувся в Росію після п’ятимісячної відсутності. Його рейс з Берліна приземлився в «Шереметьєво» замість «Внуково», де в очікуванні політика зібралися прихильники та журналісти.

Незадовго до очікуваного прибуття опозиціонера у «Внуково» почалися затримання.

В управлінні ФСВП заявили, що опозиціонер Олексій Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

До рішення суду про подальший запобіжний захід він буде перебувати під вартою.

Перед цим ФСВП РФ вимагало замінити Навальному умовний термін позбавлення волі на реальний у справі «Ів Роше», за якою російський суд визнав опозиціонера винним у розкраданні.

Також 29 грудня СКР повідомив про порушення проти Навального кримінальної справи про шахрайство в особливо великому розмірі.