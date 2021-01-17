Погода в Україні 18 січня. Фото: gismeteo.uа

https://racurs.ua/ua/n149118-24-morozu-snig-ta-ojeledycya-pogoda-v-ukrayini-18-sichnya-karta.html

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Погода в Україні 18 січня буде морозною, місцями випаде сніг.

Прогнозується мінлива хмарність, у західних та східних областях, а також в Житомирській, Сумській, Миколаївській та Одеській областях пройде сніг. У центральних областях країни на дорогах спостерігатиметься ожеледиця, повідомляє Гідрометцентр України.

Вітер північно-західний, 2−7 м/с, на заході очікується посилення вітру з поривами до 12 м/с. У північних і центральних областях вночі прогнозується 18−23° морозу, вдень температура повітря складе 13−16° нижче нуля.

На заході температура повітря вночі складе 19−24° морозу, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах 7−14 ° нижче нуля.

У східній частині вночі очікується 16−12° морозу, вдень температура повітря підніметься до 11−12° з позначкою мінус. На півдні країни вночі прогнозується 14−21° морозу, вдень повітря прогріється до 6−11° нижче нуля.

Погода у Києві очікується без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 17−19° морозу, а вдень —13−15° нижче нуля.

Погода в Харкові також буде без опадів. Вночі прогнозують 16−18° із позначкою мінус, а вдень 12−14° морозу.

Погода в Одесі найближчої доби буде морозною. Вночі очікується 12−14° нижче нуля, а вдень обіцяють 9−11° з позначкою мінус.

Погода у Львові завтра буде без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17° морозу, а вдень буде 11−13° нижче нуля.

Погода в Карпатах буде ясною, опади не очікуються. Температура повітря вночі прогнозується 9−11° морозу, а вдень буде 6−8° з позначкою мінус.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 січня прогнозується відносно спокійна.

Нагадаємо, 17 січня синоптики прогнозували хмарну погоду та сніг у західних та східних областях.