Вакцинація від коронавірусу. Фото: Jerusalem Post

https://racurs.ua/ua/n149117-paralich-oblychchya-pislya-covid-vakcyny-perejyly-13-ludey-v-izrayili.html

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Після вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі в 13 жителів зафіксували легкий лицьовий параліч.

Один з пацієнтів розповів, що після щеплення він відчув дивні відчуття на підборідді і в роті, повідомляє The Jerusalem Post.

Принаймні 28 годин я відчував параліч. Я не можу сказати, що це повністю зникло. Крім цього, у мене немає іншого болю, — розповів він.

Щодо прийому другої дози чоловік ще не визначився. Він додав, що не хоче, щоб люди уникали вакцинації, адже такі побічні ефекти рідкісні.

У міністерстві охорони здоров’я країни не виключають, що кількість пацієнтів зі схожими симптомами після вакцинації може бути більшою.

Також у відомстві повідомили, що всім, у кого після введення першої дози з’явилися схожі симптоми, слід відкласти друге щеплення до одужання.

Серед побічних ефектів, зафіксованих у світі від вакцини Pfizer — лихоманка, нудота, алергічні реакції, які можуть спричинити серйозне ускладнення хронічних захворювань.

Масова вакцинація препаратом Pfizer від COVID-19 почалася в Ізраїлі 20 грудня, другу дозу вакциновані почали отримувати з 10 січня.

Наразі в Ізраїлі щеплення зробили понад 2 млн людей, другу дозу вакцини отримали понад 100 тис. громадян.