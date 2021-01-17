Вакцинация от коронавируса. Фото: Jerusalem Post

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Ракурс

После вакцинации от коронавируса в Израиле у 13 жителей произошел легкий лицевой паралич.

Один из пациентов рассказал, что после прививки он почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту, сообщает The Jerusalem Post.

По крайней мере 28 часов я чувствовал паралич. Я не могу сказать, что это полностью исчезло. Кроме этого, у меня нет другой боли, — рассказал он.

О приеме второй дозы мужчина еще не определился. Он добавил, что не хочет, чтобы люди избегали вакцинации, ведь такие побочные эффекты редкие.



В министерстве здравоохранения страны не исключили, что число пациентов с похожими симптомами после вакцинации может быть больше.

Также в ведомстве сообщили, что всем, у кого после введения первой дозы появились схожие симптомы, следует отложить вторую прививку до выздоровления.

Среди побочных эффектов, зафиксированых в мире от вакцины Pfizer — лихорадка, тошнота, аллергические реакции, которые могут вызвать серьезное осложнение хронических заболеваний.

Массовая вакцинация препаратом Pfizer от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря, вторую дозу вакцинированные начали получать с 10 января.

На сегодняшний день в Израиле прививки сделали больше 2 млн человек, вторую дозу вакцины получили больше 100 тыс. граждан.