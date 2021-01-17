Повторные выборы. Фото: ЧЕСНО

https://racurs.ua/n149116-vybory-v-brovarah-i-borispole-cik-nazvala-yavku-infografika.html

Ракурс

Выборы в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском проходят в воскресенье, 17 января 2021 года.

По состоянию на 13:00 самая низкая явка избирателей в Борисполе, а самая высокая — в Новгород-Северском, сообщают в ЦИК.

Явка на выборах:

Борисполь — 13,05% избирателей;

Бровары — 20,3%;

Новгород-Северский — 25,4%.

Полиция Киевщины задокументировала 24 нарушения избирательного законодательства в ходе проведения повторных выборов городских голов в Броварах и Борисполе.

Напомним, в Броварах суд отменил результаты первых выборов из-за нарушения тайны голосования. Полиция также открыла уголовное производство по этому факту.

В Борисполе на выборах победил действующий мэр Анатолий Федорчук. Еще до объявления официальных результатов голосования чиновник умер от коронавируса.

В Новгород-Северском новоизбранный мэр Олег Бондаренко тоже умер от COVID-19.