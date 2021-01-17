Выборы в Броварах и Борисполе — ЦИК назвала явку (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149116-vybory-v-brovarah-i-borispole-cik-nazvala-yavku-infografika.htmlРакурс
Выборы в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском проходят в воскресенье, 17 января 2021 года.
По состоянию на 13:00 самая низкая явка избирателей в Борисполе, а самая высокая — в Новгород-Северском, сообщают в ЦИК.
Явка на выборах:
- Борисполь — 13,05% избирателей;
- Бровары — 20,3%;
- Новгород-Северский — 25,4%.
Полиция Киевщины задокументировала 24 нарушения избирательного законодательства в ходе проведения повторных выборов городских голов в Броварах и Борисполе.
Напомним, в Броварах суд отменил результаты первых выборов из-за нарушения тайны голосования. Полиция также открыла уголовное производство по этому факту.
В Борисполе на выборах победил действующий мэр Анатолий Федорчук. Еще до объявления официальных результатов голосования чиновник умер от коронавируса.
В Новгород-Северском новоизбранный мэр Олег Бондаренко тоже умер от COVID-19.