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Ракурс
Повторные выборы. Фото: ЧЕСНО

Выборы в Броварах и Борисполе — ЦИК назвала явку (ИНФОГРАФИКА)

17 янв 2021, 18:13
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Выборы в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском проходят в воскресенье, 17 января 2021 года.

По состоянию на 13:00 самая низкая явка избирателей в Борисполе, а самая высокая — в Новгород-Северском, сообщают в ЦИК.

Явка на повторных выборах. Инфографика: ЦИК

Явка на выборах:

  • Борисполь — 13,05% избирателей;
  • Бровары — 20,3%;
  • Новгород-Северский — 25,4%.

Полиция Киевщины задокументировала 24 нарушения избирательного законодательства в ходе проведения повторных выборов городских голов в Броварах и Борисполе.

Напомним, в Броварах суд отменил результаты первых выборов из-за нарушения тайны голосования. Полиция также открыла уголовное производство по этому факту.


В Борисполе на выборах победил действующий мэр Анатолий Федорчук. Еще до объявления официальных результатов голосования чиновник умер от коронавируса.

В Новгород-Северском новоизбранный мэр Олег Бондаренко тоже умер от COVID-19.

Источник: Ракурс


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