Повторні вибори. Фото: ЧЕСНО

https://racurs.ua/ua/n149116-vybory-u-brovarah-i-boryspoli-cvk-nazvala-yavku-infografika.html

Ракурс

Вибори у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському відбуваються у неділю, 17 січня 2021 року.

Станом на 13:00 найнижча явка виборців у Борисполі, а найвища — у Новгород-Сіверському, повідомили у ЦВК.

Явка на виборах:

Бориспіль — 13,05% виборців;

Бровари — 20,3%;

Новгород-Сіверський — 25,4%.

Поліція Київщини задокументувала 24 порушення виборчого законодавства під час проведення повторних виборів міських голів у Броварах і Борисполі.

Нагадаємо, Броварах суд скасував результати перших виборів через порушення таємниці голосування. Поліція також відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

У Борисполі на виборах переміг чинний мер Анатолій Федорчук. Ще до оголошення офіційних результатів голосування чиновник помер від коронавірусу.

У Новгород-Сіверському новообраний мер Олег Бондаренко теж помер від COVID-19.