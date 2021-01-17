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Повторні вибори. Фото: ЧЕСНО
Вибори у Броварах і Борисполі — ЦВК назвала явку (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149116-vybory-u-brovarah-i-boryspoli-cvk-nazvala-yavku-infografika.htmlРакурс
Вибори у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському відбуваються у неділю, 17 січня 2021 року.
Станом на 13:00 найнижча явка виборців у Борисполі, а найвища — у Новгород-Сіверському, повідомили у ЦВК.
Явка на виборах:
- Бориспіль — 13,05% виборців;
- Бровари — 20,3%;
- Новгород-Сіверський — 25,4%.
Поліція Київщини задокументувала 24 порушення виборчого законодавства під час проведення повторних виборів міських голів у Броварах і Борисполі.
Нагадаємо, Броварах суд скасував результати перших виборів через порушення таємниці голосування. Поліція також відкрила кримінальне провадження за цим фактом.
У Борисполі на виборах переміг чинний мер Анатолій Федорчук. Ще до оголошення офіційних результатів голосування чиновник помер від коронавірусу.
У Новгород-Сіверському новообраний мер Олег Бондаренко теж помер від COVID-19.
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