Можливу контрабанду COVID-вакцини до України розслідують в Ізраїлі. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n149039-mojlyvu-kontrabandu-covid-vakcyny-do-ukrayiny-rozsliduut-v-izrayili.html

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Можливе незаконне постачання вакцини від коронавірусу до України розслідує ізраїльська поліція.

Про це сказав голова департаменту міжнародних відносин міністерства охорони здоров’я Ізраїлю Ашер Єшайху Салмон, пише «Укрінформ».

Поліція проводить розслідування цієї історії. Наскільки мені відомо, наразі не встановлено, чи дійсно був випадок контрабанди вакцини з Ізраїлю до України. Переконаний, що розслідування буде проведене відповідним чином, і якщо такий випадок дійсно був, винні будуть притягнуті до відповідальності. У нашому розумінні це дуже серйозний злочин, — сказав представник ізраїльського МОЗ.

Він висловив упевненість, що про результати розслідування стане відомо найближчим часом. Салмон наголосив, що в Ізраїлі щеплення роблять винятково за державний кошт.

Ми вважаємо, що це не етично робити щеплення платно. Продаж вакцини є нелегітимним, вакцинація проводиться урядом, люди отримують щеплення безкоштовно, — сказав він.

За словами представника МОЗ, наразі в Ізраїлі щеплення зробили 2 млн людей (населення країни становить приблизно 9 млн), другу дозу вакцини отримали понад 100 тис. громадян.

Планується, що весною рівень вакцинації населення Ізраїлю досягне 70%. Салмон наголосив, що кінцевою метою програми поетапної вакцинації є 100% охоплення щепленням.

Це стосується не лише громадян Ізраїлю, а й іноземців, які перебувають на території країни. За його словами, також є спроби громадян інших країн прибути в Ізраїль та зробити щеплення від коронавірусу.

Ашер Єшайху Салмон розповів, що для оптимізації використання вакцини в країні діє облік доз, використаних протягом дня.

Також уже з 17 січня громадяни країни, які отримали щеплення проти COVID-19, матимуть змогу оформити так звані «зелені паспорти», які дадуть змогу уникати обмежень загальнонаціонального локдауну.

Раніше деякі ЗМІ інформували про те, що в Україну з Ізраїлю нібито таємно завезли партію вакцини від коронавірусу виробництва фармацевтичної компанії Pfizer винятково для щеплення народних депутатів та високопоставлених чиновників.

Володимир Зеленський доручив СБУ та правоохоронцям перевірити цю інформацію.