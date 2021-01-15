Новий дудл від Гугл присвячений Джеймсу Нейсміту. Фото: Гугл

https://racurs.ua/ua/n149038-google-prysvyatyv-dudl-vynahidnyku-basketbolu-djeymsu-neysmitu-foto.html

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Google (Гугл), популярний американський пошуковик, присвятив новий doodle (дудл) канадсько-американському педагогу, тренеру, професору й доктору Джеймсу Нейсміту.

Саме Нейсміт вважається винахідником популярної в сучасності гри — баскетболу. Перший зафіксований в історії матч відбувся у грудні 1891 року, але точних правил тоді ще не існувало. Нейсміт взяв кошика і заставив студентів цілити у нього футбольним м’ячем. Перший офіційний матч гри у баскетбол відбувся вже у 1982 році.

Згодом вийшла у світ книга з правилами баскетболу й вся планета дізналася про цю гру. Спершу до баскетболу ставилися скептично, але вже у 1936 році в Берліні баскетбол увійшов до олімпійських дисциплін.

Нагадаємо, у грудні відома американська інтернет-компанія Гугл присвятила новий дудл зимовому сонцестоянню та «зустрічі» Юпітера з Сатурном.