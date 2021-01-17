Погода в Украине 18 января. Фото: gismeteo.uа

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Погода в Украине 18 января будет морозной, местами выпадет снег.

Прогнозируется переменная облачность, в западных и восточных областях, а также в Житомирской, Сумской, Николаевской и Одесской областях пройдет снег. В центральных областях страны на дорогах будет наблюдаться гололедица, сообщает Гидрометцентр Украины.

Ветер северо-западный, 2−7 м/с, на западе ожидается усиление ветра с порывами до 12 м/с. В северных и центральных областях ночью прогнозируется 18−23° мороза, днем температура воздуха составит 13−16° ниже нуля.

На западе температура воздуха ночью составит 19−24° мороза, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 7−14° ниже нуля.

В восточной части ночью ожидается 16−12° мороза, днем температура воздуха поднимется до 11−12° с отметкой минус. На юге страны ночью прогнозируется 14−21° мороза, днем воздух прогреется до 6−11° ниже нуля.

Погода в Киеве ожидается без осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 17−19° мороза, а днем ​​- 13−15° ниже нуля.

Погода в Харькове также будет без осадков. Ночью прогнозируют 16−18° с отметкой минус, а днем ​​- 12−14° мороза.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет морозной. Ночью ожидается 12−14° ниже нуля, а днем ​​обещают 9−11° с отметкой минус.

Погода во Львове завтра будет без осадков. Столбики термометров ночью покажут 15−17° мороза, а днем ​​будет 11−13° ниже нуля.

Погода в Карпатах будет ясной, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью прогнозируется 9−11° мороза, а днем ​​будет 6−8 ° с отметкой минус.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 января прогнозируется относительно спокойная.

Напомним, 17 января синоптики прогнозировали облачную погоду и снег в западных и восточных областях.