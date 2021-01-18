В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться. По состоянию на утро 18 января зафиксированы еще 3 тыс. 34 новых случая этого заболевания, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда были выявлены 5 тыс. 990 больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в таких регионах:

Николаевской области — 323;

Киеве — 301;

Запорожской области — 266;

Киевской области — 240;

Днепропетровской области — 220.

Отмечается, что среди новых случаев заболевания 107 детей и 87 медиков.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 304 человека.

В настоящее время на коронавирус в Украине официально болеют более 271,6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии COVID-19.

Умерли за сутки 67 больных, выздоровели 5 тыс. 236 пациентов.

За сутки проведены 13 тыс. 247 тестирований на COVID-19.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

выявлены 1 млн 163 тыс. 716 случаев этого заболевания;

выздоровели 871 тыс. 196 человек;

умерли 20 тыс. 869 больных.

Напомним, в Минздраве назвали дату начала вакцинации от коронавируса в Украине.