Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине — количество новых случаев значительно уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)

18 янв 2021, 09:33
999

Коронавирус в Украине продолжает распространяться. По состоянию на утро 18 января зафиксированы еще 3 тыс. 34 новых случая этого заболевания, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда были выявлены 5 тыс. 990 больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в таких регионах:

  • Николаевской области — 323;
  • Киеве — 301;
  • Запорожской области — 266;
  • Киевской области — 240;
  • Днепропетровской области — 220.

Отмечается, что среди новых случаев заболевания 107 детей и 87 медиков.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 304 человека.

В настоящее время на коронавирус в Украине официально болеют более 271,6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии COVID-19.

Умерли за сутки 67 больных, выздоровели 5 тыс. 236 пациентов.

За сутки проведены 13 тыс. 247 тестирований на COVID-19.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

  • выявлены 1 млн 163 тыс. 716 случаев этого заболевания;
  • выздоровели 871 тыс. 196 человек;
  • умерли 20 тыс. 869 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, в Минздраве назвали дату начала вакцинации от коронавируса в Украине.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров