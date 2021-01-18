Ціну на газ остаточно затвердив уряд — Шмигаль назвав умови для усіх споживачів

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Ціна на газ для населення у 2021 році знижена до 6,99 грн за куб. м завдяки сьогоднішньому рішенню Кабінету міністрів України.

Про це під час онлайн-засідання уряду у понеділок, 18 січня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 грн за куб. м постачальники газу не зможуть піднімати ціну… Встановлена урядом ціна є нижчою на 1,5 грн за куб. м від тієї, яка була у 2018−2019 роках, — розповів глава уряду.

За його словами, у зимові місяці платіжки в середньому становили 2,5−3 тис. грн або 75% від тодішньої мінімальної зарплати.

Встановлена нами ціна (6,99 грн/куб. м) означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 грн меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати, — додав прем'єр.

Також стало відомо, чи вплине встановлення нової граничної ціни на газ на тих громадян, котрі підписали річні «газові» контракти з «Нафтогазом» на рівні 4 грн за куб. м.

Після державного регулювання цін на газ зробимо так, щоб всі оператори встановили річні пакети послуг. Ті, хто має попередні контракти нижче 6,99 грн за куб. м — залишаться на них, — додав Шмигаль.



Нагадаємо, раніше прем'єр заявив про відновлення державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Такі дії української влади із занепокоєнням сприйняли в Міжнародному валютному фонді. В МВФ нагадали, що перехід на ринок газу та відмова від держрегулювання — умова отримання траншу. Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обґрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.