Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января

https://racurs.ua/n149144-inauguracionnyy-pleylist-opublikovala-komanda-baydena.html

Ракурс

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис должен состояться в Вашингтоне 20 января.

Команда Байдена обнародовала «официальный плейлист для инаугурации 46-го президента» США, в который вошли 46 песен, сообщает Vulture.

В заявлении команды Байдена отмечается, что этот плейлист демонстрирует «разнообразие, силу и устойчивость» США.

Эти песни и артисты отражают неумолимый дух и большое разнообразие Америки. Они — партитура к новой главе и помогут сплотить людей по мере того, как администрация Байдена-Харрис начинает свою важную работу по объединению нашей страны, — заявляют в комитете по инаугурации.

К плейлист вошли как современные исполнители, такие как SZA, Ламар и Дуа Липа, так и «старожилы», такие как Боб Марли или Кертис Мэйфилд.

Также в плейлиста включены треки, которые были представлены на ноябрьском шоу по случаю победы Байдена Biden Victory Drone Show, такие как ремикс Kygo «Higher Love», «We Take Care of Our Own» Брюса Спрингстина, и Hall & Oates’s «You Make My Dreams (Come True)».

Ранее сообщалось, что гимн США во время инаугурации Байдена исполнит известная американская певица Леди Гага.

Инаугурация Байдена должна начаться 20 января в 12.00 по местному времени (19.00 по киевскому времени). В связи с пандемией коронавируса ее программа будет сокращена.