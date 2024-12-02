Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Фото:

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Президент США Джо Байден помилував свого сина Гантера Байдена.

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Відповідне помилування американський лідер підписав у понеділок, 2 грудня. Гантеру Байдену нещодавно мали винести вирок за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї та ухиленням від сплати податків. Офіційне помилування не може бути скасовано новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляється на сайті Білого дому та CNN.

Сьогодні я підписав помилування для мого сина Гантера. З того дня, як я вступив на посаду, я сказав, що не втручатимуся в прийняття рішень Міністерством юстиції, і я дотримався свого слова, навіть коли я спостерігав, як мого сина вибірково і несправедливо переслідували, — йдеться у заяві.

CNN пише, що Байден порушив публічну обіцянку, яку він давав до і після виходу з президентських перегонів 2024 року. Тоді він обіцяв, що не помилує Гантера Байдена і не пом’якшить йому вирок.

Помилування означає, що Гантера Байдена не засудять за його злочини. Ухвалене рішення виключає будь-яку можливість його ув’язнення, що було можливо раніше.

Сам Гантер Байден вже заявив, що після помилування присвятить життя допомоги людям залежністю.

Нагадаємо, у червні суд присяжних в американському штаті Делавер визнав сина президента США Джо Байдена Гантера винним у справі про володіння зброєю. За цими обвинуваченнями Гантеру Байдену загрожувало до 25 років тюрми.

Джерело: CNN