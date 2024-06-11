Гантера Байдена визнали винним у справі про володіння зброєю. Фото:

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Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, визнаний винним у справі про володіння зброєю.

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Слідчі з’ясували, що Гантер Байден у жовтні 2018 року придбав револьвер Colt Cobra, яким володів 11 днів. Прокурор стверджує, що під час покупки він у письмовій формі збрехав, що не вживає жодних заборонених наркотиків і не є залежним від них, попри те, що на той момент боровся із залежністю від креку. Суд присяжних в американському штаті Делавер визнав винним сина американського лідера. Про це повідомило BBC.

Феміда постановила, що Байден-молодший вказав неправду інформацію під час заповнення федеральної форми, коли купував зброю, присягнувшись, що не був залежним від заборонених наркотиків і не вживав заборонених наркотиків. Також Гантер сказав неправду торговцеві зброєю у Вілмінгтоні, де купив револьвер.

Син американського президента незаконно зберігав зброю під час вживання наркотиків або залежності від них. У США це є федеральним злочином.

Сам фігурант не визнає себе винним. У подальшому суд має призначити дату офіційного винесення вироку. За цими обвинуваченнями Гантеру Байдену загрожує до 25 років тюрми.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info повідомляли, що Печерський районний суд Києва «відмазав» колишнього заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека у справі про незаконні подарунки.

Джерело: BBC