Російську БМП ефектно підірвали українські військові. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n196233-rosiyska-bmp-feierychno-vybuhnula-pislya-pryamogo-vluchannya-video.html

Ракурс

Російську БМП підірвали українські військові на одній із ділянок фронту.

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Феєрверк російською бронемашиною влаштували бійці підрозділу «Курʼєри апостола Петра» миколаївських морпіхів. Про це 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського повідомила в соцмережах.

Феєричний салют російською БМП на честь підрозділу «Курʼєрів апостола Петра» Чорного батальйону миколаївських морпіхів, — зазначили військові та опублікували відео яскравого вибуху.

Як пише «Українська правда», знищення російської бронемашини сталося поблизу Вовчанська Харківської області.

Нагадаємо, на початку червня українська БМП Bradley розібрала два ворожих БТР-82 разом з російською піхотою. Гармата «Бушмастер» зупинила техніку та ліквідувала російських загарбників.

Джерело: «Українська правда»