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Ракурс
Российскую БМП эффектно взорвали украинские военные. Скриншот с видео

Российская БМП феерически взорвалась после прямого попадания (ВИДЕО)

11 июн 2024, 21:17
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Російську БМП підірвали українські військові на одній із ділянок фронту.


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Феєрверк російською бронемашиною влаштували бійці підрозділу «Курʼєри апостола Петра» миколаївських морпіхів. Про це 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського повідомила в соцмережах.

Феєричний салют російською БМП на честь підрозділу «Курʼєрів апостола Петра» Чорного батальйону миколаївських морпіхів, — зазначили військові та опублікували відео яскравого вибуху.

Як пише «Українська правда», знищення російської бронемашини сталося поблизу Вовчанська Харківської області.

Нагадаємо, на початку червня українська БМП Bradley розібрала два ворожих БТР-82 разом з російською піхотою. Гармата «Бушмастер» зупинила техніку та ліквідувала російських загарбників.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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