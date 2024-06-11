Україна розбила Молдову, але втратила Миколенка

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Збірна України з футболу зіграла заключний товариський матч напередодні чемпіонату Європи 2024 року. Команда Сергія Реброва забила в кожному з таймів по два голи і виграла з рахунком 4:0.

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У першому таймі голи з українців забивали Роман Яремчук та ВІктор Циганков, у другому — Артем Довбик та Георгій Судаков.

Утім, національна збірна втратила лівого захисника «Евертона» Віталія Миколенка. Він отримав травму. Миколенко відновився після отриманої в квітні травми в Англійській прем'єр-лізі.

На матчі була присутня президентка Молдови Мая Санду.

У товариських матчах перед Євро-2024 українці зіграли у нічию 0:0 з Німеччиною, програли у Варшаві Польщі 1:3.

Перший матч на Євро-24 збірна проведе 17 червня проти Румунії.