Джо Байден. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n149121-inauguraciya-baydena-kakimi-budut-pervymi-ukazy-novogo-prezidenta.html

Ракурс

После инаугурации избранный президент США Джо Байден в первый день пребывания в должности планирует подписать около 12 указов.

20 января Байден планирует подписать указ о возвращении страны в Парижское климатическое соглашение — глобальный пакт о сокращении выбросов углерода (США вышли из него при президентстве Дональда Трампа). Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию нового главы администрации Рона Клейна.

Кроме того, он планирует отменить спорный запрет на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством.

Ношение масок Байден планирует сделать обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами. А выселение и выплаты студенческих ссуд — запретить на время пандемии коронавируса.

В числе приоритетов избранного президента — направить в Конгресс крупномасштабный иммиграционный план. Он предложит путь к гражданству для миллионов иммигрантов, находящихся в Соединенных Штатах нелегально.

Сам Байден на этой неделе назвал своим законодательным приоритетом пакет помощи от коронавируса на 1,9 трлн долл., включающий прямые выплаты американцам. Он бы хотел, чтобы это был первый вопрос, который Конгресс рассмотрит после его инаугурации.

Все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность на фоне возможных акций протеста накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Войска Национальной гвардии массово направляются в Вашингтон для предотвращения повторения смертельных беспорядков на прошлой неделе.

Команда Байдена уже просила американцев избегать поездок в столицу страны на инаугурацию из-за пандемии COVID-19.

Местные чиновники заявили, что люди должны наблюдать за событием удаленно.

Напомним, офис президента решил нанять лоббистов накануне инаугурации нового президента США Джо Байдена. Однако оказалось, что фирма, к которой обратились на Банковой оказалась мошеннической, а возглавляет ее украинец.