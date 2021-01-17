Джо Байден. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n149121-inavguraciya-baydena-yakymy-budut-pershymy-ukazy-novogo-prezydenta.html

Ракурс

Після інавгурації обраний президент США Джо Байден в перший день перебування на посаді планує підписати близько 12 указів.

20 січня Байден планує підписати указ про повернення країни до Паризької кліматичної угоди — глобальний пакт про скорочення викидів вуглецю (США вийшли з нього за президентства Дональда Трампа). Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію нового голови адміністрації Рона Клейна.

Крім того, він планує скасувати суперечливу заборону на поїздки до країн із переважно мусульманською більшістю.

Носіння масок Байден планує зробити обов’язковим на території федеральної власності та під час поїздок між штатами. А виселення і виплати студентських позик — заборонити на час пандемії коронавірусу.

Серед пріоритетів обраного президента — направити до Конгресу масштабний імміграційний план. Він запропонує шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів, які перебувають в Сполучених Штатах нелегально.

Сам Байден цього тижня назвав своїм законодавчим пріоритетом пакет допомоги від коронавірусу на 1,9 трлн дол., що містить прямі виплати американцям. Він би хотів, щоб це було перше питання, яке Конгрес розгляне після його інавгурації.

Всі 50 штатів США та округ Колумбія посилюють безпеку на фоні можливих жорстоких акцій протесту напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Війська Національної гвардії масово направляються до Вашингтона для запобігання повторення смертельних заворушень минулого тижня.

Команда Байдена вже просила американців уникати поїздок до столиці країни на інавгурацію через пандемію COVID-19.

Місцеві чиновники заявили, що люди повинні спостерігати за подією віддалено.

Нагадаємо, офіс президента вирішив найняти лобістів напередодні інавгурації нового президента США Джо Байдена. Однак виявилося, що фірма, до якої звернулися на Банковій виявилася шахрайською, а очолює її українець.