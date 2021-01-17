Ціна на газ. Фото: kremenets.city

https://racurs.ua/ua/n149120-minimalnyy-taryf-na-rozpodil-gazu-nazvav-shmygal.html

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Ціна тарифу на розподіл газу може бути встановлена на рівні 1,79 грн за куб. м.

З наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. м. Відповідне рішення уряд ухвалить найближчим часом і воно діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону, — написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що у парламенті мають схвалити ініціативу щодо граничного обмеження тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 грн за куб. м.

За словами прем'єра, 6,99 грн за кубічний метр є найнижчою ціною, яка була зафіксована на українській біржі протягом січня.

Державна компанія «Нафтогаз» готова продавати блакитне паливо за цією ціною, тоді як деякі облгази пропонували газ за 10 грн і навіть більше, — зазначив очільник уряду.

Шмигаль наголосив, що ціни на газ в Україні різко зросли через те, що у деяких областях компанії почали зловживати своїм монопольним становищем та маніпулювати з цінами в платіжках після запуску ринку газу з 1 серпня 2020 року.

Тому держава виступить на захист громадян і тимчасово обмежить граничну межу. Надалі уряд зобов’яже всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках, — запевнив глава уряду.

Прем'єр також нагадав про доручення Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізм субсидіювання, який допоможе людям, що використовують електроенергію для опалення домівок.

У коментарях люди обурюються таким розподілом тарифів.

«Я і сама можу розрахувати ідеї та варіанти максимального економічного розвитку України», «За таку роботу вас виганяти треба», «Покажіть мені, кому подобається ціна на газ 7+2», «А перерахунок за січень буде?» — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, у понеділок, 18 січня Кабмін планує встановити граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за куб.м.