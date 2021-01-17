Цена газ. Фото: kremenets.city

https://racurs.ua/n149120-minimalnyy-tarif-na-raspredelenie-gaza-nazval-shmygal.html

Ракурс

Предельная цена тарифа на распределение газа может быть установлена на уровне 1,79 грн за куб. м.

Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. Соответствующее решение правительство примет в ближайшее время и оно будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона, — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что в парламенте должны одобрить инициативу о предельном ограничения тарифа на распределение газа до уровня не выше 1,79 грн за куб. м.

По словам премьера, 6,99 грн за куб. м. — это самая низкая цена, зафиксированная на украинской бирже в течение января.

Государственная компания «Нафтогаз» готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгазы предлагали газ по 10 грн и даже больше, — сказал глава правительства.

Шмыгал подчеркнул, что цены на газ в Украине резко возросли в связи с тем, что в некоторых областях компании начали злоупотреблять своим монопольным положением и манипулировать с ценами в платежках после запуска рынка газа с 1 августа 2020 года.

Поэтому государство выступит на защиту граждан и временно ограничит предельную границу. В дальнейшем правительство обяжет всех поставщиков газа предоставлять украинцам возможность заключать годовой договор по фиксированной цене и четко прогнозировать цены в платежках, — заверил глава правительства.

Премьер также напомнил о поручении Министерству финансов и Министерству социальной политики сформировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления домов.

В комментариях люди возмущаются таким распределением тарифов.

«Я и сама могу рассчитать идеи и варианты максимального экономического развития Украины», «За такую работу вас выгонять надо», «Покажите мне, кому нравится цена на газ 7+2″," А перерасчет за январь будет?» — пишут в комментариях.

Напомним, в понедельник, 18 января, Кабмин планирует установить предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за куб. м.