Офіс Зеленського найняв фейкових лобістів у США напередодні інавгурації Байдена

Зеленський. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n149070-ofis-zelenskogo-naynyav-feykovyh-lobistiv-u-ssha-naperedodni-inavguraciyi-baydena-rozsliduvannya.html

Ракурс

Офіс президента вирішив найняти лобістів напередодні інавгурації нового президента США Джо Байдена. Однак виявилося, що фірма, до якої звернулися на Банковій виявилася шахрайською, а очолює її українець.

Натомість сам горе-власник відхрещувався від будь-яких зв’язків з фірмою. Про це йдеться у розслідуванні журналістів Watchdogs.





Покращити свій імідж у США перед новим президентом вирішили на Банковій. До цієї ідеї вирішили залучити маловідому компанію лобістів West Capital Inc., очільником якої виявився чоловік, на ім’я Олександр Гаврищук, який є чинним заступником голови Служби судової охорони.

Олександр Гаврищук виявився випускником Одеської юридичної академії, учасником війни — у 2014−15 роках служив у добровольчому батальйоні «Донбас». За останні три роки він подавався на конкурси у різні відомства. Так, за останні роки він подавався на кандидата у Міністерство соціальної політики, у Мінрегіонбуд, Мінінфраструктури, Мінкульта, МЗС та Секретаріат Кабінету міністрів.

Зауважимо, що дістати державну посаду Гаврищуку вдалося, однак чинний український державний службовець не може бути одночасно лобістом у США, оскільки це пряме порушення українського законодавства.

Виявилося, що офіс у Вайомінгу, який вказаний як діючий офіс компанії лобістів, виявився звичайним складом. Як відомо, якщо офіс не виглядає діючим, це одна з ознак, що свідчить про існування групи, оперуючої «темними» грошима" та натякає на фіктивність компанії.

Зі свого боку сам Гаврищук оголосив, що його прізвище в списках лобістів — це помилка. Він заявив, що до американського реєстру лобістів можна внести будь-яке ім’я, однак заявку з ім’ям журналіста туди не прийняли, оскільки внести до реєстру можна лише справжніх лобістів.

Також з’ясувалося, що тиждень тому низка американських ЗМІ писали, що Олександр Гаврищук є одним зі співвласників компанії West Capital Inc., йому належить 25% акцій.

Після подібних звинувачень у дивній схемі з псевдолобізмом в Офісі Зеленського та у МЗС відхрестилися від цієї компанії. Натомість американські експерти зазначили, що ця історії виглядає як спроба оточення Зеленського легалізувати «темні гроші».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єрмак і Данилюк торік заявили посольству України в США, що керуватимуть Україною «напряму з Банкової».