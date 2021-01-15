Мавпи. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149069-cinnist-pocuplenyh-rechey-vmiut-vyznachaty-makaky-video.html

Ракурс

Макаки різновиду крабоїди, які мешкають в околицях храму Улувату на Балі, є не тільки умілими крадіями, а й «оцінювачами» краденого.

Виявляється, ці хитрі тварини вміють не тільки красти предмети в туристів, а й визначати їх цінність, вимагаючи більш відповідний викуп. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Повідомляється, що подібна поведінка раніше не було офіційно задокументована у тварин у дикій природі. Однак вчені припускають, що унікальне середовище проживання макак могло сприяти формуванню такої незвичайної поведінки.





Під час дослідження вчені записували крадіжки макак, додаючи їхній вік, ступінь успіху й те, як тварини використовували вкрадені предмети. Статистика показала, що макаки з раннього віку навчалися «бартерній» поведінці. Вони крали різні предмети, щоб обміняти їх на їжу.

Вчені також провели експеримент — вони пропонували макакам вкрасти предмети різні за ціною. У тварин був вибір — вкрасти капелюх або телефон, а також капелюх або гаманець. Дослідники дійшли висновку, що макаки частіше розпізнавали та крали дорожчі предмети. Крім цього, тварини з більшою ймовірністю відмовлялися від незначних пропозицій, прагнучи дістати більшу вигоду від бартеру.

Виявилося, що грабіж і обмін — прояв культурного інтелекту макак. Така поведінка була засвоєна громадою мавп і зберігається протягом 30 років серед поколінь мавп у цій популяції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що павук-мисливець роду Damastes створив унікальну пастку для деревних жаб із великого листя, створення якої вперше зафіксовано вченими. Виявилося, що павуки-мисливці роблять пастки для жаб, заманюючи їх у темні укриття в спекотну пору дня.