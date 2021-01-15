Макаки. Фото: Istock

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Ракурс

Макаки вида крабоеды, которые обитают в окрестностях храма Улувату на Бали, являются не только умелыми воришками, но и «оценщиками» краденного.

Оказывается, эти хитрые животные умеют не только воровать предметы у туристов, но и определять их ценность, требуя более соответствующий выкуп. Об этом идет речь в новом исследовании, опубликованном в Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Сообщается, что подобное поведение ранее не было официально задокументировано у животных в дикой природе. Однако ученые предполагают, что уникальная среда обитания макак могла поспособствовать формированию такого необычного поведения.





В ходе исследования ученые записывали «кражи» макак, отмечая их возраст, степень успеха и то, как животные использовали украденные предметы. Статистика показала, что макаки с раннего возраста обучались «бартерному» поведению. Они воровали различные предметы, чтобы обменять их на еду.

Ученые также провели эксперимент — они предлагали макакам украсть предметы разные по цене. У животных был выбор — украсть шляпу или телефон, а также шляпу или кошелек. Исследователи пришли к выводу, что макаки чаще распознавали и воровали более дорогостоящие предметы. Помимо этого, животные с большей вероятностью отказывались от незначительных предложений, стремясь получить большую выгоду от бартера.

Оказалось, что грабеж и обмен — проявление культурного интеллекта макак. Такое поведение было усвоено обществом и сохраняется на протяжении не менее 30 лет среди поколений обезьян в этой популяции.

Напомним, ранее мы сообщали, что паук-охотник рода Damastes создал уникальную ловушку для древесных лягушек из больших листьев, создание которой впервые зафиксировано учеными. Оказалось, что пауки-охотники делают ловушки для лягушек, заманивая их в темные укрытия в жаркое время дня.