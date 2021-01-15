Офис Зеленского нанял фейковых лоббистов в США накануне инаугурации Байдена

Зеленский. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n149070-ofis-zelenskogo-nanyal-feykovyh-lobbistov-nakanune-inauguracii-baydena.html

Ракурс

Офис президента решил нанять лоббистов накануне инаугурации нового президента США Джо Байдена. Однако оказалось, что фирма, к которой обратились на Банковой оказалась мошеннической, а возглавляет ее украинец.

Сам же горе-владелец открещивался от каких-либо связей с фирмой. Об этом говорится в расследовании журналистов Watchdogs.





Улучшить свой имидж в США перед новым президентом решили на Банковой. К этой идее решили привлечь малоизвестную компанию лоббистов West Capital Inc., главой которой оказался человек по имени Александр Гаврищук, который также является заместителем главы Службы судебной охраны.

Александр Гаврищук оказался выпускником Одесской юридической академии, участником войны — в 2014−15 годах служил в добровольческом батальоне «Донбасс». За последние три года он подавался на конкурсы в разные ведомства. Так, за последние годы он подавался на кандидата в Министерство социальной политики, в Минрегионстрой, Мининфраструктуры, Минкульта, МИД и Секретариат Кабинета министров.

Отметим, что получить государственную должность Гаврищуку удалось, однако действующий украинский государственный служащий не может быть одновременно лоббистом в США, поскольку это прямое нарушение украинского законодательства.

Оказалось, что офис в Вайоминге, который указан как действующий офис компании лоббистов, оказался обычным складом. Как известно, если офис не выглядит действующим, это один из признаков, который свидетельствует о существовании группы, оперирующей «темными» деньгами" и намекает на фиктивность компании.

В свою очередь сам Гаврищук объявил, что его фамилия в списках лоббистов — это ошибка. Он заявил, что в американский реестр лоббистов можно внести любое имя, однако заявку с именем журналиста туда не приняли, поскольку внести в реестр можно только настоящих лоббистов.

Также выяснилось, что неделю назад ряд американских СМИ писали, что Александр Гаврищук является одним из совладельцев компании West Capital Inc., ему принадлежит 25% акций.

После подобных обвинений в странной схеме с псевдолобизмом в Офисе Зеленского и в МИД открестились от этой компании. В свою очередь американские эксперты отметили, что эта истории выглядит как попытка окружения Зеленского легализовать «темные деньги».

Напомним, ранее мы сообщали, что Ермак и Данилюк прошлом году заявили посольству Украины в США, руководить Украиной «напрямую с Банковой».