Інавгурація Джо Байдена відбудеться 20 січня

https://racurs.ua/ua/n149144-inavguraciynyy-pleylyst-opublikuvala-komanda-baydena.html

Інавгурація обраного президента США Джо Байдена та віце-президента Камали Харріс має відбутися у Вашингтоні 20 січня.

Команда Байдена оприлюднила «офіційний плейлист для інавгурації 46-го президента» США, до якого увійшли 46 пісень, повідомляє Vulture.

У заяві команди Байдена зазначається, що цей плейлист демонструє «різноманітність, силу та стійкість» США.

Ці пісні і артисти відображають невблаганний дух і велике різноманіття Америки. Вони — партитура до нової глави і допоможуть згуртувати людей у міру того, як адміністрація Байдена-Харріс починає свою важливу роботу з об'єднанню нашої країни, — заявляють у комітеті з інавгурації.

До плейлиста увійшли як сучасні виконавці, такі як SZA, Кендрік Ламар та Дуа Ліпа, так і «старожили», такі як Боб Марлі чи Кертіс Мейфілд.

Також до плейлиста включені треки, які були представлені на листопадовому шоу з нагоди перемоги Байдена Biden Victory Drone Show, такі як ремікс Kygo «Higher Love», «We Take Care of Our Own» Брюса Спрінгстіна, та Hall & Oates’s «You Make My Dreams (Come True)».

Раніше повідомлялося, що гімн США під час інавгурації Байдена виконає відома американська співачка Леді Гага.

Інавгурація Байдена має розпочатися 20 січня о 12.00 за місцевим часом (о 19.00 за київським часом). У зв’язку з пандемією коронавірусу її програма буде скорочена.