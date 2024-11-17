Байден зустрівся із Сі Цзіньпінем у Перу - деталі розмови

https://racurs.ua/ua/n201289-bayden-zustrivsya-iz-si-czinpinem-u-peru-detali-rozmovy.html

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На зустрічі із Сі Цзіньпінем Байден висловив йому стурбованість через підтримку Китаєм російського ВПК та засудив розгортання військ Північної Кореї у росії. Він також наголосив, що політика США щодо «одного Китаю» залишається незмінною.

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Під час зустрічі в Перу голова КНР сказав, що розраховує на «плавний транзит» у контактах з Вашингтоном після того, як президентом США знову стане Дональд Трамп. Про це китайський лідер заявив на зустрічі з чинним президентом Джо Байденом, до кінця повноважень якого залишилося два місяці.

Глави двох країн зустрілися на полях саміту АТЕС у Перу. Це їхня третя особиста зустріч за час президентського терміну Байдена і остання настільки тривала (розмова йшла близько двох годин) для американського президента. Обидва лідери використали її для підбиття підсумків відносин двох країн за ці роки

За словами Сі Цзіньпіня, метою Китаю на наступні чотири роки залишаються «стабільні та здорові відносини Китаю та США», які за Байдена «переживали злети та падіння». На що Байден відповів, що він «пишається прогресом, який ми досягли за цей час».

Трамп, який у січні змінить Байдена в Білому домі, ще на етапі передвиборчої кампанії пообіцяв, зокрема, підвищити мита на китайський імпорт до 60%. У його майбутній адміністрації чимало «яструбів» з питань відносин з Китаєм, у тому числі майбутній держсекретар Марко Рубіо (в Китаї проти нього введено санкції) і радник з нацбезпеки Майк Уолтц.

Зовнішня політика другого терміну Трампа нагадуватиме поїздку на «американських гірках», зазначає журнал Foreign Policy.

Якщо дві країни ставитимуться одна до одної як до партнера і друга, шукатимуть точки дотику, наші відносини досягнуть значного прогресу, — цитує заяви Сі зі зустрічі з Байденом Reuters. — Але якщо ми сприйматимемо один одного як суперників або противників, вестимемо жорстоку конкурентну боротьбу і прагнемо нашкодити один одному, ми зіпсуємо відносини або навіть відкинемо їх назад.

Однією з тим зустрічі двох лідерів у Перу стала війна росії проти України. Байден висловив занепокоєння тим, що Китай продовжує підтримувати російський ВПК. У відповідь Сі нагадав, що Китай виступає за мирне врегулювання конфлікту росії та України.