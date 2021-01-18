Змінити постачальника газу можна в “Ощадбанку” — Кабмін

https://racurs.ua/ua/n149145-zminyty-postachalnyka-gazu-mojna-v-oschadbanku-kabmin.html

Ракурс

Зміна постачальника газу тепер відбуватиметься й через державний банк «Ощадбанк», куди можна буде подати заявку на підключення газопостачання від компанії «Нафтогаз України».

Про це у Телеграм 18 січня зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За словами очільника «Ощадбанку» Сергія Наумова, відсьогодні у відділеннях «Ощадбанку» запрацювала нова послуга — подачі заявок на підключення до державного постачальника газу компанії «Нафтогаз України».

Для зміни компанії-постачальника газу не потрібно замінювати труби чи встановлювати нове обладнання. Достатньо лише подати заявку, і після завершення переходу платіжка за газ прийде вже з цінами від нового постачальника, — повідомив Наумов на власній Фейсбук-сторінці.

На сайті банку уточнюють, що для заявки на підключення газопостачання, потрібно з’явитися у відділення з пакетом документів:

паспортом,

ідентифікаційним податковим номером,

документом про право власності на житло та згодою співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла (шаблон заяви — на сайті gas.ua у розділі «Стати нашим клієнтом»),

ЕIC-кодом (16-значним персональним газовим номером об'єкта).

Після опрацювання заявки клієнт впродовж п’яти-семи робочих днів отримає інформацію від «Нафтогазу України» про успішний перехід та подальші інструкції.

Перевірити статус виконання заявки на підключення можна на сайті gas.ua. Для цього потрібно обрати розділ «Перевірити статус заявки» та ввести у відповідному полі свій ЕІС-код.

У Кабміні нагадують, що подати заявку може будь-який споживач, а перехід до нового постачальника відбувається автоматично.

Повідомляти попередню газову компанію про підключення до нового постачальника не потрібно. Щойно перехід буде завершено, клієнт отримуватиме платіжки за спожитий газ уже від нового постачальника, — пояснили в установі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що станом на осінь минулого року, десятки тисяч українців підписали річні контракти на постачання газу.