Три вакцини від COVID-19 пообіцяв Шмигаль українцям вже у лютому, фото — Івано-Франківська ОДА

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Вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися вже у лютому, переконує премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Україна проводить переговори із виробниками шести вакцин і отримає понад 900 тис. доз вакцини від коронавірусу протягом місяця. При цьому вакцинація на комерційній основі відбуватиметься одночасно із державною, безкоштовною.

Хоча переговори відбуваються з шістьма виробниками вакцини, є можливість вибирати з трьох вакцин. Перші партії, які надійдуть в Україну, будуть трьох різних виробників, розповів Шмигаль в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Щойно вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають можливість завозити їх в країну. Далі це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією, — повідомив очільник Кабміну.

За його словами, практично з усіма виробниками Міністерство охорони здоров’я підписало non-disclosure agreement, що не дає права обговорювати публічно деякі деталі.

Ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів щодо необхідності постачання перших партій вакцини якнайшвидше. Наразі можу стверджувати, що ці переговори дали свій результат. Україна матиме вакцину не пізніше за лютий, — пообіцяв Шмигаль.



Ці вакцини повинні бути з підтвердженим відсотком ефективності, ліцензовані в Україні, схвалені ВООЗ і в інших країнах.

Наразі Україна домовилася лише про придбання партії на 1,9 млн доз вакцини китайської компанії Sinovac. Українська фармакологічна компанія «Лекхім» планує постачити в Україну першу партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac від Sinovac Biotech у лютому або на початку березня.