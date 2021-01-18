Морози в Україні — як люди протистоять небувалому холоду

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Призабуті морози полонили Україну цими днями. Наприклад, у селі на Буковині зафіксували 25 градусів морозу.

На своїй Facebook-сторінці голова Селятинської ОТГ Валерій Полянчук написав, що 17 січня у гірському селі Верхній Яловець Чернівецької області зафіксували температуру повітря у мінус 25 градусів. Староста також оприлюднив відповідне фото термометра.

Уранці 18 січня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становила -21°С. Видимість була обмеженою до 30 м, а перемети свіжого снігу становили понад півметра.

Навіть у курортній Одесі людей закликали обмежити пересування містом через ожеледицю, а також не користуватися власними авто. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендують максимально обмежити перебування на вулиці.

Одеситів закликали не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, оскільки через негоду можливе падіння гілок і кабелів.

За добу на Харківщині з переохолодженням госпіталізували п’ятьох людей. Речниця Харківської обласної державної адміністрації Тетяна Огородня розповіла, що чотири людини отримали обмороження у Харкові, ще одна — в області.

У горах на Львівщині травмувалися троє лижників. Це сталося на лижних трасах гір Тростян та Високий Верх. У прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області розповіли, що на Тростяні 37-річний чоловік з села Зашковичі травмував ліву ногу, а 30-річний мешканець села Лани отримав травму таза.

На горі Високий Верх рятувальники надали допомогу 12-річному львів’янину. Він травмував праву ногу.

На Тернопільщині загинув 18-річний хлопець, який катався на капоті, прив’язаному до автівки. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Четверо осіб вирішили покататися проїжджою дорогою на капоті, прив’язаному до іншої автівки. Троє сіли на капот, інший — за кермо. Один з компанії вилетів і вдарився в дерево.

«Суспільне» повідомило, що жителя Кременеччини з відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею госпіталізували до лікарні. Від отриманих травм хлопець помер.

29-річний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявили 2,3 проміле алкоголю.

У Києві почали незвично боротися з дріфтерами. На парковці біля ТРЦ «Лавина», що на Великій окружній, розклали шурупи-саморізи.