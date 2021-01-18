“Кнопкодавство” за Шкарлета проверит Венедиктова

https://racurs.ua/n149153-knopkodavstvo-za-shkarleta-proverit-venediktova.html

Ракурс

Сергей Шкарлет стал министром образования и науки Украины 17 декабря, когда Верховная Рада поддержала его назначение минимально необходимым числом голосов — 226. В свою очередь, нардепы из «Голоса» обнародовали факты «кнопкодавства» во время этого голосования.

Офис генпрокурора открыл дело (внес в ЕРДР) по факту кнопкодавства во время голосования за назначения Шкарлета министром образования. Обращение в прокуратуру было инициировано Инной Совсун, — написал нардеп из «Голоса» Ярослав Железняк.

Напомним, 24 декабря депутаты из фракции «Голос» обнародовали доказательства кнопкодавства во время голосования за кандидатуру скандального и. о. министра образования, которого обвиняют в массовом плагиате.

Ранее сообщалось, что комитет Рады согласился обратиться в Управление госохраны по записи с камер в сессионном зале. Собранные факты спикер парламента Дмитрий Разумков обещал передать в Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

В «Голосе» также пообещали передать имеющиеся материалы в правоохранительные органы.

Напомним, министром Шкарлет был назначен минимумом голосов (226), при этом, например, нардеп Григорий Суркис из «Оппозиционной платформы — За жизнь» проголосовал, не присутствуя в Раде.