“Кнопкодавство” за Шкарлета перевірить Венедіктова

https://racurs.ua/ua/n149153-knopkodavstvo-za-shkarleta-pereviryt-venediktova.html

Ракурс

Сергій Шкарлет став міністром освіти і науки України 17 грудня, коли Верховна Рада підтримала його призначення мінімально необхідною кількістю голосів — 226. Водночас нардепи з «Голосу» оприлюднили факти «кнопкодавства» під час цього голосування.

Офіс генпрокурора відкрив справу (вніс дані в ЕРДР) за фактом кнопкодавства під час голосування за призначення Шкарлета міністром освіти. Звернення в прокуратуру було ініційовано Інною Совсун, — написав нардеп з «Голосу» Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 24 грудня депутати з фракції «Голос» оприлюднили докази кнопкодавства під час голосування за кандидатуру скандального в. о. міністра освіти, якого звинувачують в масовому плагіаті. Раніше повідомлялося, що комітет Ради погодився звернутися в Управління держохорони за записами з камер в сесійній залі. Зібрані факти спікер парламенту Дмитро Разумков обіцяв передати в Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.

У «Голосі» також пообіцяли передати наявні матеріали до правоохоронних органів.

Нагадаємо, міністром Шкарлет був призначений мінімумом голосів (226), при цьому, наприклад, нардеп Григорій Суркіс з «Опозиційною платформи — За життя» проголосував «за», будучи відсутнім у Раді.