Шмигаль обіцяє переконати МВФ щодо ціни на газ. Фото: Кабмін

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Зниження ціни на газ для населення в Україні представники влади обговорюють з Міжнародним валютним фондом.

Уряд України і НАК «Нафтогаз України» провадять активні консультації з місією МВФ щодо заходів державного регулювання на газовому ринку й упевнені в успіху цих переговорів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Звісно, вони очікуватимуть виходу кінцевого документа, щоб переконатися, що ми дійсно вертаємося до тарифного регулювання. Я впевнений, що місія МВФ завершить свою роботу в Україні, і ми рухатимемося з ними далі так, як і запланували, — зазначив він.

За словами Шмигаля, обмеження ціни на газ для населення в 6,99 грн за куб. м запроваджується тимчасово через перекоси на ринку. Прем'єр переконує, що Україна не повертається до режиму спецзобов’язань, від якого влада відмовилася у рамках програми поточної співпраці з МВФ stand-by.

Також із фондом обговорюють перехід від місячного контракту на постачання газу до річного, як контракту за умовчанням, оскільки побутові споживачі звикли до фіксованого тарифу. Шмигаль зазначив, що ці аргументи кредитори сприйняли.

Нагадаємо, в Україні з 11 січня працює місія представників МВФ із питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by. Сьогодні, 18 січня, Кабінет міністрів на своєму засіданні знизив ціну на газ для населення до 6,99 грн за куб. м.