Чи довго газ буде “дешевим”, розповіли в уряді

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Чи довго газ буде «дешевим», зважаючи на сьогоднішнє рішення уряду щодо граничної ціни на природний газ для населення на рівні 6,99 грн за куб. м, розповів представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан,

Такий крок (уряду — ред.) має тимчасовий характер і не є класичним державним регулюванням цін на газ, а запровадженням прайскепу — встановлення верхньої цінової межі. Українська влада не відмовляється від ринкових підходів та подальшого реформування країни, — запевнив Мокан у своєму Telegram-каналі 18 січня.

Він нагадав, що ціну в 6,99 грн за куб. м газу встановлено з 1 лютого на період дії карантинних заходів із прив’язкою до опалювального сезону.

Мокан додав, що у серпні 2020 року було припинено дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (PSO) на суб'єктів ринку природного газу через запуск ринку газу для населення.

Також глава уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обґрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.

Держрегулювання ціни на газ із занепокоєнням сприйняли в Міжнародному валютному фонді. В МВФ нагадали, що перехід на ринок газу та відмова від держрегулювання — умова отримання траншу.