Долго ли газ будет «дешевым», рассказали в Кабмине

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Ракурс

Долго ли газ будет «дешевым» для населения, несмотря на сегодняшнее решение правительства об установлении предельной цены на природный газ на уровне 6,99 грн за куб. м, рассказал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

Такой шаг (правительства — ред.) носит временный характер и не является классическим государственным регулированием цен на газ, а введением прайскепа — установления верхней ценовой границы. Украинская власть не отказывается от рыночных подходов и дальнейшего реформирования страны, — заверил Мокан в своем Telegram-канале 18 января.

Он напомнил, что цена в 6,99 грн за куб. м газа установлена с 1 февраля на период действия карантинных мероприятий с привязкой к отопительному сезону. Мокан добавил, что в августе 2020 года было приостановлено действие Положения о возложении специальных обязанностей (PSO) на субъектов рынка природного газа благодаря запуску рынка газа для населения.

Также глава правительства Денис Шмыгаль ранее пообещал, что Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.

Госрегулирование цены на газ с беспокойством восприняли в Международном валютном фонде. В МВФ напомнили, что переход на рынок газа и отказ от госрегулирования — условие получения транша.