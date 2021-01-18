Шмыгаль обещает убедить МВФ относительно цены на газ. Фото: Кабмин

https://racurs.ua/n149152-fiksirovannaya-cena-na-gaz-shmygal-obeschaet-ubedit-mvf.html

Ракурс

Снижение цены на газ для населения в Украине представители власти обсуждают с Международным валютным фондом.

Правительство Украины и НАК «Нафтогаз Украины» проводят активные консультации с миссией МВФ относительно мер государственного регулирования на газовом рынке и уверены в успехе этих переговоров. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Конечно, они будут ожидать выхода конечного документа, чтобы убедиться, что мы действительно возвращаемся к тарифному регулированию. Я уверен, что миссия МВФ завершит свою работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и запланировали, — отметил он.

По словам Шмыгаля, ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м вводится временно из-за перекосов на рынке. Премьер утверждает, что Украина не возвращается к режиму спецобязательств, от которого власть отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand-by.

Также с фондом обсуждают переход от месячного контракта на поставку газа к годовому, как контракту по умолчанию, поскольку бытовые потребители привыкли к фиксированному тарифу. Шмыгаль отметил, что эти аргументы кредиторы восприняли.

Напомним, в Украине с 11 января работает миссия представителей МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by. Сегодня, 18 января, Кабинет министров на своем заседании снизил цену на газ для населения до 6,99 грн за куб. об.