В Україні тривають морози

https://racurs.ua/ua/n149154-koly-spadut-morozy-vkazaly-synoptyky-karta.html

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Погода в Україні у ці дні є по-справжньому зимовою, з сильними морозами.

Завтра, 19 січня, на Водохреще, територія України перебуватиме в потужній зоні високого атмосферного тиску — антициклоні Dragica, тож суттєві опади не очікуються. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що сніг очікується лише на західній частині України, яку зачепить атмосферний фронт північно-західного циклону Flaviu. Також невеликий сніг можливий у вівторок в Криму.

Також 19 січня продовжать зберігатися морози.

Найближчої ночі в Україні очікується температура повітря −17…−24° (у Києві — до −16…−19°), 19 січня вдень− −9…−15° (у Києві −12…−14°).

У Києві морози стануть лагіднішими 20 січня, в вже 21 січня вдень буде відлига.

22 січня плюсові температури охоплять майже всю територію України.