В Нацслужбі здоров’я назвали ціну лікування важкохворого з COVID-19https://racurs.ua/ua/n149159-v-nacslujbi-zdorov-ya-nazvaly-cinu-likuvannya-vajkohvorogo-z-covid-19.htmlРакурс
Коронавірус в Україні активно поширюється. У період з квітня по грудень 2020 року було госпіталізовано 253 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, до відділень інтенсивної терапії потрапили майже 50 тис. пацієнтів. Частка пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, протягом 2020 року становила 19,6%.
На лікування пацієнтів Нацслужба здоров’я України (НСЗУ) виплатила понад 11 млрд грн. Тобто лікування одного важкохворого з коронавірусом обходиться державі у 45 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.
Зазначається, що хворий на COVID-19 або з підозрою на цю хворобу має право на:
- безоплатне тестування у сімейного лікаря та отримання консультації в разі легкої форми;
- екстрену медичну допомогу у разі критичного стану і стаціонарну медичну допомогу (госпіталізацію).
В безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів із COVID-19, які отримують стаціонарну медичну допомогу, включено:
- тестування на COVID-19;
- лабораторне та інструментальне дослідження;
- медичну допомогу відповідно до галузевих стандартів;
- кисневу підтримку;
- інтенсивну терапію за необхідності;
- медикаментозну терапію та знеболення за потреби тощо.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив, що вакцинація від COVID-19 в Україні може розпочатися вже в лютому.