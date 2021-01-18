В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n149159-v-nacslujbi-zdorov-ya-nazvaly-cinu-likuvannya-vajkohvorogo-z-covid-19.html

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Коронавірус в Україні активно поширюється. У період з квітня по грудень 2020 року було госпіталізовано 253 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, до відділень інтенсивної терапії потрапили майже 50 тис. пацієнтів. Частка пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, протягом 2020 року становила 19,6%.

На лікування пацієнтів Нацслужба здоров’я України (НСЗУ) виплатила понад 11 млрд грн. Тобто лікування одного важкохворого з коронавірусом обходиться державі у 45 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Зазначається, що хворий на COVID-19 або з підозрою на цю хворобу має право на:

безоплатне тестування у сімейного лікаря та отримання консультації в разі легкої форми;

екстрену медичну допомогу у разі критичного стану і стаціонарну медичну допомогу (госпіталізацію).

В безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів із COVID-19, які отримують стаціонарну медичну допомогу, включено:

тестування на COVID-19;

лабораторне та інструментальне дослідження;

медичну допомогу відповідно до галузевих стандартів;

кисневу підтримку;

інтенсивну терапію за необхідності;

медикаментозну терапію та знеболення за потреби тощо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив, що вакцинація від COVID-19 в Україні може розпочатися вже в лютому.