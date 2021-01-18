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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Прямий»

В Нацслужбі здоров’я назвали ціну лікування важкохворого з COVID-19

18 січ 2021, 15:27
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Коронавірус в Україні активно поширюється. У період з квітня по грудень 2020 року було госпіталізовано 253 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, до відділень інтенсивної терапії потрапили майже 50 тис. пацієнтів. Частка пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, протягом 2020 року становила 19,6%.

На лікування пацієнтів Нацслужба здоров’я України (НСЗУ) виплатила понад 11 млрд грн. Тобто лікування одного важкохворого з коронавірусом обходиться державі у 45 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Зазначається, що хворий на COVID-19 або з підозрою на цю хворобу має право на:


  • безоплатне тестування у сімейного лікаря та отримання консультації в разі легкої форми;
  • екстрену медичну допомогу у разі критичного стану і стаціонарну медичну допомогу (госпіталізацію).

В безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів із COVID-19, які отримують стаціонарну медичну допомогу, включено:

  • тестування на COVID-19;
  • лабораторне та інструментальне дослідження;
  • медичну допомогу відповідно до галузевих стандартів;
  • кисневу підтримку;
  • інтенсивну терапію за необхідності;
  • медикаментозну терапію та знеболення за потреби тощо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив, що вакцинація від COVID-19 в Україні може розпочатися вже в лютому.

Джерело: Ракурс


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