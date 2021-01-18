В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Прямый»

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Коронавирус в Украине активно распространяется. В период с апреля по декабрь 2020 года были госпитализированы 253 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, в отделение интенсивной терапии попали почти 50 тыс. пациентов. Доля пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, в течение 2020 составляла 19,6%.

На лечение пациентов Нацслужбы здоровья Украины (НСЗУ) выплатила более 11 млрд грн. То есть лечение одного тяжелобольного с коронавирусом обходится государству в 45 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Отмечается, что больной COVID-19 или с подозрением на эту болезнь имеет право на:

бесплатное тестирование у семейного врача и получения консультации в случае легкой формы;

экстренную медицинскую помощь в случае критического состояния и стационарную медицинскую помощь (госпитализацию).

Бесплатный пакет услуг лечения пациентов с COVID-19, которые получают стационарную медицинскую помощь, включает:

тестирование на COVID-19;

лабораторное и инструментальное исследование;

медицинскую помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;

кислородную поддержку;

интенсивную терапию при необходимости;

медикаментозную терапию и обезболивание при необходимости и т. п.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться уже в феврале.