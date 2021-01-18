Шмыгаль успокоил Зеленского – в Украине мягкий локдаун. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n149158-shmygal-uspokoil-zelenskogo-v-ukraine-myagkiy-lokdaun.html

Ракурс

Локдаун в Украине действует с 8 по 24 января включительно. Премьер-министр Денис Шмыгаль по поручению президента Владимира Зеленского сравнил карантин в Украине с ограничениями в других странах.

Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии — 85,1, в Греции — 84, в Австрии — 78, в Польше — 71, — сказал премьер в ходе селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19.

Он отметил, что Украина занимает 16 место по индексу жесткости карантина.

Украина среди 18 стран занимает 16 место и имеет индекс жесткости 61,5. То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина, — сказал Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на утро 18 января в Украине зафиксированы еще 3 тыс. 34 новых случая этого заболевания, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда были выявлены 5 тыс. 990 больных.

Степанов подчеркнул, что несмотря на значительное уменьшение количества госпитализированных больных, которое наблюдается в последнее время, и рост числа тех, кто выздоровел, украинцам следует дождаться следующей недели, чтобы постепенно начать возвращаться к более комфортной жизни.

По всей территории страны Кабинет министров Украины планирует ввести адаптивный карантин, он будет действовать до 31 марта 2021 года.