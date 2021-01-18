Ирина Билык «засветилась» на приеме у Лукашенко

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Ракурс

Ирина Билык и Элина Иващенко, украинские певицы выступили на новогоднем приеме у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Мероприятие состоялось в Минске 16 января.

Об этом в Фейсбуке сообщил «Фонд культурной солидарности Беларуси» и Reformation.

На приеме у Лукашенко по случаю «старого Нового года» также присутствовали звезды российской эстрады, среди них Стас Михайлов и Валерий Сюткин. Кроме этого, вечер во Дворце независимости посетил также экс-солист белорусского ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.

Новогодний прием у Лукашенко прошел в стиле «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Диктатор 16 января раздавал ордена и медали государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ. В частности, Лукашенко отметил корреспондента «Столичного телевидения» медалью «За отвагу», а советника своей пресс-службы — медалью «За трудовые заслуги». Во время выступления Лукашенко заверил, что никогда «не отступит, поскольку убежден в своей правоте».

50-летняя Ирина Билык является заслуженной и народной артисткой Украины. 19-летняя Элина Иващенко побеждала в вокальных шоу «Голос. Дети» в 2016 году и «X-Фактор» в 2019 году. Также она получала первенство на фестивалях «Черноморские игры-2018» и «Славянский базар-2020».

Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александра Лукашенко. Украина, США, Канада и многие страны ЕС не признают Лукашенко президентом Беларуси.