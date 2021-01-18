Тела трех моряков обнаружили турецкие спасатели. Фото: fonwall.ru

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Ракурс

Тела уже трех членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна Arvin обнаружили спасатели.

По состоянию на 10.00 18 января шесть членов экипажа спасены, среди них — пять украинцев и один россиянин. Также были обнаружены тела трех моряков, сейчас идет процедура их идентификации. Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается. Предварительно установлено, что крушение судна произошло из-за сильного шторма. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

А руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык в комментарии «Громадському» отметил, что подтверждена информация лишь о найденном одном теле, а не о трех, как сообщали с МИД. Также он отметил, что пять ранее спасенных украинцев уже выписали из больницы и готовят к возвращению в Украину.

Эти моряки абсолютно здоровы и прошли тест на COVID-19. Ожидается, что 18−19 января они прибудут домой.

Напомним, 17 января сухогруз «Арвин», которым владеет украинская компания Arvin Shipping LTD, потерпел крушение у берегов Турции. На судне находились 12 человек, среди них — два гражданина РФ и десять украинцев.

Шесть моряков удалось спасти экипажу корабля береговой охраны. Также были обнаружены тела двух погибших. Сегодня, 18 января, спасатели моряков посетили их в больнице.