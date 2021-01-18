Тіла трьох моряків виявили турецькі рятувальники. Фото: fonwall.ru

https://racurs.ua/ua/n149156-katastrofa-sudna-arvin-tila-troh-moryakiv-vyyavyly-turecki-ryatuvalnyky.html

Ракурс

Тіла вже трьох членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin виявили рятувальники.

Станом на 10.00 18 січня шістьох членів екіпажу врятовано, серед них — п’ятеро українців та один росіянин. Також були виявлені тіла трьох моряків, наразі триває процедура їх ідентифікації. Пошуково-рятувальна операція щодо інших членів екіпажу триває. Попередньо встановлено, що аварія судна сталася через сильний шторм. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

А керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик у коментарі «Громадському» відзначив, що підтверджена інформація лише про знайдене одне тіло, а не три, як повідомляли з МЗС. Також він відзначив, що п’ятьох раніше врятованих українців уже виписали з лікарні та готують до повернення в Україну.

Ці моряки абсолютно здорові та пройшли тест на COVID-19. Громадян забезпечать одягом, взуттям, їжею та готелем. Очікується, що 18−19 січня вони прибудуть додому.

Нагадаємо, 17 січня суховантаж «Арвін», яким володіє українська компанія Arvin Shipping LTD, зазнав аварії біля берегів Туреччини. На судні перебували 12 осіб, серед них — двоє громадян РФ і десять українців.

Шістьох моряків вдалося врятувати екіпажу корабля берегової охорони. Також були виявлені тіла двох загиблих. Сьогодні, 18 січня, рятівники моряків відвідали їх у лікарні.