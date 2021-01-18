Вибори в Борисполі. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n149136-vybory-v-boryspoli-kandydat-vid-ies-obignav-slugu-narodu-infografika.html

Ракурс

На виборах мера у Борисполі перемагає кандидат від «Європейської солідарності» Володимир Борисенко, який набрав 28,41%.

Другим йде депутат від «Слуги народу» та чинний секретар Броварської міськради Владислав Байчас, який балотувався як самовисуванець — він набрав 20,61%. Про це повідомляє громадський рух «ЧЕСНО».

Народний депутат Анна Скороход набрала на перевиборах менше ніж 7% голосів.

Також про перемогу Володимира Борисенка повідомили в «Європейській солідарності».

Кандидат від «Європейської Солідарності» Володимир Борисенко впевнено переміг на виборах мера Борисполя. Пораховані всі дільниці, — написала нардеп від «ЄС» Вікторія Сюмар.

П’ятий президент України Петро Порошенко подякував виборцям за високий рівень підтримки команди «ЄС» та привітав Борисенка.

Вітаю з переконливою перемогою кандидата від «Європейської Солідарності» Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі. Коли «слуги» об'єднуються з ОПЗЖ, борючись проти представника «ЄС», результат очікуваний. Володимир Борисенко випередив владного кандидатам на понад півтори тисячі голосів, — написав Порошенко.

Володимир Борисенко — чинний депутат Бориспільської міської ради. Як зазначається на сайті Центральної виборчої комісії, він є комерційним директором «БФ Груп».

У 2010 році Борисенко балотувався та був обраний депутатом Бориспільської міської ради від партії «Фронт змін». Двічі балотувався до Верховної ради — у 2014 та 2019 роках, однак не був обраний.

У Борисполі на виборах у 2020 році переміг Анатолій Федорчук. Ще до оголошення офіційних результатів голосування чиновник помер від коронавірусу.

Нагадаємо, явка виборців в Борисполі склала 30,15%. Виборчі дільниці закрилися вчасно і без грубих порушень.