Выборы в Борисполе. Фото: Facebook

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Ракурс

На выборах мэра в Борисполе побеждает кандидат от «Европейской солидарности» Владимир Борисенко, набравший 28,41%.

Вторым идет депутат от «Слуги народа» и действующий секретарь Броварского горсовета Владислав Байчас, который баллотировался как самовыдвиженец — он набрал 20,61%. Об этом сообщает общественное движение «ЧЕСТНО».

Народный депутат Анна Скороход набрала на перевыборах меньше 7% голосов.

Также о победе Владимира Борисенко сообщили в «Европейской солидарности».

Кандидат от «Европейской солидарности» Владимир Борисенко уверенно победил на выборах мэра Борисполя. Посчитаны все участки, — написала нардеп от «ЕС» Виктория Сюмар.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил избирателей за высокий уровень поддержки команды «ЕС» и поздравил Борисенко.

Поздравляю с убедительной победой кандидата от «Европейской солидарности» Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе. Когда «слуги» объединяются с ОПЗЖ, борясь против представителя «ЕС», результат ожидаемый. Владимир Борисенко опередил кандидата от власти на более полутора тысяч голосов, — написал Порошенко.

Владимир Борисенко — действующий депутат Бориспольского городского совета. Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, он является коммерческим директором «БФ Групп».

В 2010 году Борисенко баллотировался и был избран депутатом Бориспольского городского совета от партии «Фронт перемен». Дважды баллотировался в Верховную Раду — в 2014 и 2019 годах, однако не был избран.

В Борисполе на выборах в 2020 году победил Анатолий Федорчук. Еще до объявления официальных результатов голосования чиновник умер от коронавируса.

Напомним, явка избирателей в Борисполе составила 30,15%. Избирательные участки закрылись вовремя и без грубых нарушений.