«Джентельменское соглашение» с Венгрией анонсировали у Зеленского

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«Джентельменское соглашение» с Венгрией хотят принять на Банковой. Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что Киев и Будапешт работают над совместным документом, который будет способствовать урегулированию спорных вопросов в двусторонних отношениях.

Жовква добавил, что дипломатический 2021 год начинается с визита в Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, пишет пресс-служба ОПУ.

27 января на приглашение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы министр иностранных дел Венгрии прибудет в Украину и проведет ряд официальных встреч. К слову, тогда будет обсуждаться весь комплекс вопросов, — отметил заместитель Андрея Ермака.

По его словам, у Зеленского намерены принять совместный план выхода из кризиса в двусторонних отношениях.

Желанным для Украины было бы заключение соответствующего договора или соглашения с Венгрией, которое урегулировало бы этот комплекс вопросов, — так называемое джентльменское соглашение или соглашение о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений. Над таким документом ведется работа, — рассказал чиновник.



Венгерская сторона уже изучала этот документ и предоставила свою реакцию Киеву. Сейчас идет процесс совершенствования документа, которое должны подписать лидеры стран. На Банковой хотят, что этот документ содержал позицию о снятии блокировки Венгрией комиссии Украина — НАТО.

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров. Будапешт заявил протест и вызвал посла Украины в Венгрии. 1 декабря в украинский МИД вызвали венгерского посла. Генсек НАТО заявил, что Венгрия и Украина должны самостоятельно решить спор.