“Джентельменську угоду” з Угорщиною анонсували у Зеленського

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«Джентельменську угоду» з Угорщиною хочуть ухвалити на Банковій. Заступник очільника Офісу президента України Ігор Жовква зазначив, що Київ та Будапешт працюють над спільним документом, який сприятиме врегулюванню спірних питань у двосторонніх відносинах.

Жовква додав, що дипломатичний 2021 рік розпочинається з візиту до України міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

27 січня на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністр закордонних справ Угорщини прибуде до України й проведе низку офіційних зустрічей. До слова, тоді обговорюватиметься весь комплекс питань, — зазначив заступник Андрія Єрмака.

З його слів, у Зеленського мають намір ухвалити спільний план виходу з кризи у відносинах.

Бажаним для України було б укладення відповідного договору чи угоди з Угорщиною, яка б врегулювала цей комплекс питань, — так звана джентльменська угода або угода про паритетність, рівність, взаємовигідність відносин. Над таким документом ведеться робота, — розповів чиновник.



Угорська сторона вже вивчала цей документ і надала свою реакцію Києву. Зараз триває процес вдосконалення угоди, яку мають підписати лідери країн. Також на Банковій хочуть, що цей документ містив позицію щодо зняття блокування Угорщиною комісії Україна — НАТО.

Нагадаємо, 30 листопада СБУ провела обшуки в організаціях угорської громади Закарпаття та у одного з її лідерів. Будапешт заявив протест і викликав посла України в Угорщині. 1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла. Генсек НАТО заявив, що Угорщина та Україна повинні самостійно вирішити суперечку.