О спасении моряков рассказали в береговой охране. Фото: Укринформ

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Украинские моряки экипажа сухогруза Arvin поблагодарили за свое спасение береговую охрану.

Экипаж корабля береговой охраны несмотря на крайне сложные погодные условия спас моряков. При этом турки рисковали собственной жизнью. Благодарность своим спасителям моряки выразили в больнице, куда те пришли их навестить. Об этом 18 января сообщает «Укринформ».

Большое спасибо вам от себя и от наших семей за спасение. За то, что, рискуя собственной жизнью, в опасных и невыносимых условиях, вы нас спасли, — цитирует корреспондент моряков.

А командир экипажа корабля береговой охраны Онур Астсубай рассказал о деталях поисково-спасательной операции. По его словам, спасенным повезло, что лодка береговой охраны находилась рядом и смогла оперативно добраться до места аварии. Из-за шторма в море не могли выйти буксиры, длина которых составляет 40−50 м. Длина корабля береговой охраны составляет 22 м, но военные все же вышли в море.

Астсубай рассказал, как вытаскивали людей из воды, бросая им спасательный круг. Моряки хватались за него, их вытаскивали таким образом, подтягивая за руки. Спасатели уточнили, что из-за высоких волн кораблю приходилось маневрировать и вытащить одного человека удавалось не сразу, а после 3−4 маневров.

Напомним, 17 января сухогруз «Арвин», которым владеет украинская компания Arvin Shipping LTD, потерпел крушение у берегов Турции. На судне находились 12 человек, среди них — два гражданина РФ и десять украинцев. Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался скрыться в порту Бартин.